Golden State Warriors liderliğe yükseldi

Batı Konferansı'nın formda ekiplerinin mücadelesinde Golden State Warriors, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 125-101 mağlup etti.

CURRY-THOMPSON İKİLİSİNDEN 50 SAYI

Yıldız oyuncusu Kevin Durant'in oynamadığı maçın 3. çeyreğinde 44 sayı atan Warriors, üst üste 5. karşılaşmasını kazandı. Son şampiyon Warriors bu sonuçla kötü başladığı 2017-18 sezonunun 12. maçı sonunda Batı'da liderliğe yerleşti.

Warriors'ı galibiyete, 22 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynayan Stephen Curry ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Klay Thompson taşıdı. 5 maç sonra kaybeden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 16 sayı, 12 ribaunt ve Andrew Wiggins 17 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma üretti.