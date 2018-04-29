Golden State Warriors seriye farklı başladı

Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finali ilk maçında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 123-101 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Warriors'ın skor yükünü, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Klay Thompson ve 26 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant çekti.
Draymond Green ise 16 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Pelicans'ta Anthony Davis'in 21 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, E'Twaun Moore'un 15 sayı ve Jordan Crawford'ın 14 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.