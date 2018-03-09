Golden State Warriors seriyi 7 maça çıkardı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Golden State Warriors, özellikle son çeyrekteki etkili performansının yardımıyla Oracle Arena'da ağırladığı San Antonio Spurs'ü 110-107 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
WARRİORS'TAN 51. GALİBİYET
Sezonun 51'inci galibiyetine uzanarak Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesini sürdüren Warriors'ta all-star Kevin Durant 37 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.
JaVale McGee ve Klay Thompson 13'er sayı atarken, Draymond Green ise 11 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı. Stephen Curry ise ilk periyotun başlarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sezon 28'inci kez kaybeden Spurs'te LaMarcus Aldridge 30 sayı ve 17 ribaunt, Kyle Anderson 12 sayı ve 11 ribauntla double-double yapmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.