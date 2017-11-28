Golden State Warriors'ı Bogdanovic yıktı

İki yıldızı Stephen Curry ve Kevin Durant'ten yoksun çıktığı maçta Sacramento Kings'i Oracle Arena'da konuk eden Warriors, rakibine 110-106 mağlup oldu.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçın son dakikasına 106-106'lık eşitlikle girilirken, konuk ekibi galibiyete taşıyan isim eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic oldu.

İlk olarak Draymond Green ile bire bir kaldığı pozisyonda bulduğu basketle takımını 108-106 öne geçiren Sırp yıldız, daha sonra geldiği serbest atış çizgisinde de ikide iki yaparak maçın fişini çekti. Bogdanovic kenarda başladığı maçı 12 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Deplasmanda 8 maç sonra galip gelen Sacramento Kings'te kenardan oyuna dahil olan Willie Cauley-Stein 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. George Hill'in 16 sayıyla oynadığı konuk ekipte Garrett Temple ve Frank Mason da 14'er sayı kaydetti. İç sahada 6 maç sonra mağlubiyetle tanışan Warriors'ta ise maçın en skoreri olan Klay Thompson'ın 21, Patrick McCaw'un 16 ve Draymond Green'in 14 sayısı yeterli olmadı.