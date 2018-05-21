Golden State Warriors'tan Houstan'a tarihi fark

Warriors, seride 2-1 öne geçerken, Rockets 41 sayıyla kaybederek tarihinin en farklı play-off mağlubiyetini aldı. NBA Batı Konferansı final serisi 3. maçında Golden State Warriors, evinde Houston Rockets'ı 126- 85 mağlup ederek 2-1 öne geçti.
İlk yarıyı 54-43 önde kapatan Golden State Warriors'ta Stephen Curry üçüncü periyodda 10 dakika içinde 19 sayı kaydetti. Yıldız oyuncu maçı 35 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle tamamladı. Kevin Durant'in 25 sayı, 6 ribaund, 6 asistle oynadığı gecede Draymond Green 10 sayı, 17 ribaunt ve 6 asistlik katkı verdi.
Klay Thompson 13, Quinn Cook 11, Andre Iguodala ise 10 sayı kaydetti. Houston Rockets cephesinde ise James Harden 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Chris Paul 13 sayı, 10 ribaund, 4 asist, Clint Capela 13, Eric Gordon'dan 10 sayı geldi. Play off'lardaki iç saha galibiyet serisini 16 maça çıkaran Warriors, rekoru 1990- 1991'de 15 galibiyetle elinde bulunduran Chicago Bulls'u geride bırakmayı başardı. Serideki dördüncü maç Salı gecesi yine Oracle Arena'da oynanacak.