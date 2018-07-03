Golden State'e 5. All-Star

NBA'de serbest oyuncu çılgınlığı devam ediyor. Chris Paul ve Paul George'un eski takımları Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder ile anlaşmasından sonra, yaz döneminin en büyük hamlesi olarak LeBron James de Cleveland Cavaliers'tan ayrılıp Los Angeles Lakers'ın yolunu tutmuştu.

Son transfer haberi ise şampiyon Golden State Warriors'tan. Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant ve Draymond Green gibi 4 All-Star oyuncuyu kadrosunda bulunduran takım, bununla yetinmedi. Geçtiğimiz sezon içerisinde aşil tendonunu koparan All-Star pivot DeMarcus Couins, Golden State ile 1 sezonluğuna anlaşmaya vardı. Sadece 5.3 milyon dolar kazanacağı bir kontrata imza atan Cousins, rehabilitasyon sürecinde ve yeni yıldan önce parkelere dönmesi beklenmiyor.

YENİ YILDAN ÖNCE DÖNECEK

Sezonun yarısını sakat geçirecek oyuncunun NBA'de büyük sükse yaratan bu hamlesi, "Cousins yarısını kaçıracağı sezonda çok az bir maaş karşılığında Golden State'te oynayıp bir şampiyonluk yüzüğü kazandıktan sonra önümüzdeki yaz transfer döneminde tekrar maksimum kontrat alabileceği seçenekleri değerlendirecek." yorumlarına sebep oldu.

Böylelikle 1975-76 Boston Celtics'ten sonra ilk kez bir takımda tam 5 All-Star oyuncu bulunacak. Son 4 sezonda 3 şampiyonluğu bulunan Golden State, yine daha sezon başında en büyük favori olarak dikkat çekiyor.

Serbest oyuncu statüsündeyken seçeneklerini Golden State ve Boston'a indirip, Kaliforniya ekibini seçen Cousins, geçen sezon sakatlanana kadar New Orleans Pelicans'ta 48 maçta 25.2 sayı 12.9 ribaund 5.4 asist 1.6 top çalma ve 1.6 blok istatistikleri ile oynadı. Ligde 9. sezonuna girmeye hazırlanan 2.11 metre boyundaki oyuncu, 4 kez de All-Star seçilmeyi başardı.