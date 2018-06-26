Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Fenerbahçe kaleye Begovic'i alıyor Ali Koç'un başkan olmasından sonra yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de değişim kalede de yaşanacak. İngiliz basını ise sarı-lacivertli ekibin Begovic'i alacağını yazdı.

2 Niasse Galatasaray'da oynamak istiyor Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer edilmesini istediği Niasse, sarı-kırmızılı ekipte oynamak istediğini açıkladı.

3 Fenerbahçe'de hedef Fransız Granier Fransız basını, Fenerbahçe'nin Guingamp forması giyen Clement Grenier'i kadrosuna katacağını yazdı.

4 Burak Yılmaz: Çin'den gelirken feda dedim Burak Yılmaz, bordo-mavili ekibin feda dönemi ile ilgili, "Küçülme ile Trabzonspor kelimeleri asla yan yana gelemez." dedi.

5 Gole heyecanlanan sunucu kalp krizinden öldü Dünya Kupası'nda Mısır'ı 2-1 yenen Suudi Arabistan'ın son dakika golüne heyecanlanan sunucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

6 Mustafa Cengiz: UEFA'nın kararı değişmez Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray kararını gözden geçirmesiyle ilgili, "UEFA'nın kendi içindeki rutin kontrolü" dedi.

7 İspanya lider Portekiz ikinci oldu 2018 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. Buna göre İspanya ile ev sahibi Rusya, Uruguay ile Portekiz eşleşti.

8 Quaresma'dan İran'a trivela golü Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'ın İran'a attığı trivela golü kupanın unutulmazları arasına girdi.

9 Beşiktaş, Aboubakar'ı kiraladı Beşiktaş, Aboubakar'ın kiralanması konusunda Porto ile prensip anlaşmasına vardı.