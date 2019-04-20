Goll: Beşiktaş, Karius'un bonservisini almalı

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, gösterdiği performansla büyük eleştiriler alıyor.

Ancak son dönemde form grafiği yükselen Alman kaleci için menajerinden çarpıcı bir öneri geldi.

20 MİLYON EUROLUK KALECİ OLACAK

Karius'un menajeri Florian Goll, "Karius'un yaşı henüz 25. Önünde uzun bir gelecek var ve kalitesi tartışılmaz. Bu sezon kötü goller yemiş olabilir ancak geçen yıl Liverpool'u finale taşıdı. Karius'un bonservisini 8.5 milyon euroya alırsanız, ileride 20 milyon euroya satarsınız." dedi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Karius, kalesinde 40 gol gördü.