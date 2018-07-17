Golovin Monaco ile anlaştı

Rusya Premier League ekiplerinden CSKA Moskova'nın kadrosunda olan ve Rusya ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Alexander Golovin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile anlaşmaya vardı.

5 YILLIK İMZA

Rus basınına açıklamalar yapan Monaco başkanı Vadim Vasilyev, Golovin ile 5 yıllık bir kontratta anlaşmaya vardıklarını, CSKA Moskova'ya ise cömert bir teklif yaptıklarını ve transferin çok kısa süre içerisinde tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

İsmi daha önce Arsenal ve Juventus ile de anılan oyuncu için "Henüz bu yaşında Monaco gibi kaliteli bir geçiş takımını tercih etmesi onun gelişimi açısından doğru olacak." diyen Vasilyev, CSKA Moskova'dan haber beklediklerinin altını çizdi.

Geçen sezon CSKA Moskova forması ile 43 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 7 gol atıp 6 da asist yapmıştı. Golovin, Rusya Milli Takımı ile kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ise 4 maçta 1 gol atıp 2 de asisy yapmasının yanı sıra ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çekmişt