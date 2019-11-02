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Asisti yaptı, gözyaşlarını tutamadı

Menemenspor’un Ümraniyespor'u 1-0'la geçtiği maçta golün asistini yapan ve dün annesini kaybeden Mustafa Çeçenoğlu, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Asisti yaptı, gözyaşlarını tutamadı
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Menemen'de oynanan maçı evsahibi ekip 1-0 galip tamamladı.

Ekol Göz Menemenspor'a galibiyeti getiren golü 74'te Mehmet Boztepe kaydetti.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan ve son 4 maçının 3'ünü kazanan Ege ekibi, puanını 14'e yükseltti.  Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı.

TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Öte yandan Menemenspor’un 1-0 kazandığı karşılaşmada golün asistini yapan ve dün annesini kaybeden Mustafa Çeçenoğlu karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. Çeçenoğlu’nu takım arkadaşları teselli etti.

Mustafa Çeçenoğlu, maçtaki tek golün asistini yapan isim olmuştu.

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