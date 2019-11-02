Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında RB Leipzih, Mainz 05'i 8-0 farklı mağlup etti.

Leipzig, Mainz'e gol oldu yağdı

Menemenspor’un Ümraniyespor'u 1-0'la geçtiği maçta golün asistini yapan ve dün annesini kaybeden Mustafa Çeçenoğlu, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Asisti yaptı, gözyaşlarını tutamadı

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İtalyan ve İngiliz basını, Juventus'ta şans bulamayan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Premier Lig'e gidebileceğini yazdı.

Arsenal ve M.United, Merih'in peşinde

UEFA B Antrenörlük Kursu'nun ilk bölümünü tamamlayan Volkan Demirel, ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak istediğini söyledi.

Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, Cadılar Bayramı için ilginç bir kostüm seçti. Portekizli oyuncu, kıyafetini Instagram hesabından paylaştı.

Fatih Terim, Rizespor maçında alanını terk edip saha çizgisine bastığı için teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü.

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Galatasaray'ın milyonluk yedek kulübesi

Fatih Terim, birçok yıldız futbolcuyu Rizespor maçında yedek bırakırken, kulübedeki 10 futbolcunun toplam değerinin 41 milyon euro olduğu öğrenildi.