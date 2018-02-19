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Gomez attı Stuttgart kazandı

Bundesliga'da oynanan 23. hafta karşılaşmasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti.

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Augsburg şehrindeki WWK Arena'da oynanan ve yaklaşık 30 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Stuttgart'a galibiyeti getiren golü, 27. dakikada Mario Gomez kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip böylelikle bu sezondış sahadan ilk kez 3 puanla ayrıldı. Daha önce deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kalan,ardından evinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Stuttgart, böylelikle Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı. Bundesliga'da Stuttgart, 27 puanla 13. sıraya yükselirken 31 puanda kalan Augsburg 8. sıraya geriledi.

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