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Gomez attı Stuttgart seriyi 7 maça çıkardı

Mario Gomez'in golleriyle Freiburg'u 2-1 mağlup eden Stuttgart, Tayfun Korkut yönetimindeki 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.

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Gomez attı Stuttgart seriyi 7 maça çıkardı

Bundesliga'da 27. haftasının açılış maçında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

GOLLERİ GOMEZ ATTI

Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Stuttgart'ın gollerini 4 ve 75'inci dakikalarda Mario Gomez attı. Freiburg'un tek golünü ise 53'üncü dakikada Nils Petersen kaydetti.

7 MAÇTA 5 GALİBİYET 2 BERABERLİK

Stuttgart böylelikle, Tayfun Korkut göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ev sahibi ekipte, milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi. Kırmızı-beyazlı ekip puanını 37'ye çıkararak 8'inci sıraya yükselirken, Freiburg ise 30 puanla 14'üncü sırada kaldı.

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