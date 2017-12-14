Gomis'e 1, Okan Buruk'a 5 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray maçından sonra Tudor'a vasıfsız diyen, hakeme maç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.
GOMİS MALATYA'DA SAHADA
Akhisarspor maçında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırılan Gomis ise 1 maç ceza aldı. Golcü futbolcu, Sivas Belediyespor'la oynana kupa maçında cezasını çektiği için Malatyaspor deplasmanında oynayabilecek.
AA
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu BAFETIBI GOMIS'in, 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü AYHAN AKMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞIve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."