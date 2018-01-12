Gomis: Aleyna Tilki'den çekiniyorum

Fanatik gazetesine konuşan Gomis, attığı gollerden sonra çalınan "Sen Olsan Bari" şarkısı hakkında konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

ALEYNA'DAN ÇEKİNİYORUM

"- Aleyna Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’ şarkısı ile özdeşleştin ve gol sevincin de çok konuşuluyor. Bu durum için neler söylersin?

-Aleyna Tilki’nin bu şarkısını aslında biraz da çekinerek kullanıyorum. Çünkü bu onun şarkısı ve şarkı artık benimle özdeşleşmeye başladı. O yüzden Aleyna’dan biraz çekiniyorum. Ancak bu şarkının bu kadar genç ve başarılı biri tarafından söylenmesi çok hoşuma gidiyor. Bu kadar genç yaşta bu kadar başarılı olması çok güzel bir şey. Sevincimle ilgili şunu söyleyebilirim, ben bu sevinç için de Galatasaray’ı seçtim. İstanbul’un bütün kulüpleri ile ilgili görüşme şansım oldu. Ancak Galatasaray’la görüştüğüm zaman kendimin Galatasaray’la ne kadar özdeşleştiğini gördüm…"