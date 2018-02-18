Gomis, baygınlık geçirdi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı deplasman maçında talihsiz bir an yaşandı.

GOMİS BAYILDI

Galatasaray'ın 6. dakikada korner kullanacağı sırada Bafetimbi Gomis bir anda ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve tüm futbolcular korku dolu gözlerle sağlık heyetine seslenerek sahaya gelmelerini istediler.

TEDAVİSİ YAPILDI

Kısa süreli baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis daha sonra ayağa kalktı ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kontrollerin ardından iyi olduğunu söyleyen Gomis, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'ye her şeyin yolunda olduğunu belirtti ve mücadeleye devam etti.

GOMİS'İN HASTALIĞI

Gomis, kariyerinde daha önce de böyle durumlar yaşamıştı. Hastalığının adı vazovagal senkop. Kan basıncı ya da kalp atışları ani bir şekilde azalıyor ve baygınlığa yol açıyor.

Yıldız oyuncu son olarak 2015’te böyle bir baygınlık geçirmişti. O dönem rahatsız olan babasını ziyaret etmek için çok sık seyahat ettiğini ve bu durumun kendisini kötü etkilediğini ifade etmişti.