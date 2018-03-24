Gomis Bebek satışa çıktı

1 Boluspor-F.Bahçe maçının yankıları sürüyor Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Boluspor'a 6-2 yenilmesinin ardından, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

2 Quaresma'dan Ronaldo'ya iki asist - VİDEO Portekiz, Mısır'ı Ronaldo'nun son dakikada attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Quaresma, yaptığı iki asistle alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.

3 Muharrem Usta: Devlet 4 büyüklerin borcunu kapatmasın 4 büyüklerin toplam 7 milyar TL borcunun olduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Devlet sakın bu borçları kapatma. Kim bu hale getirdiyse onlar ödesin" dedi.

4 Burak Yılmaz: Trabzonspor'da kalacağım Trabzonspor'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberler hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Kaçıp gitmek bize yakışmaz, Trabzonspor'da kalacağım" dedi.

5 Lens: Fenerbahçe'den daha iyi takımız Beşiktaş'ta henüz beklentileri karşılayamayan Lens, Kadıköy'de oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

6 Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman kararı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, bu sezonu takımı şampiyon yapamasa bile Aykut Kocaman'la yola devam edeceği öğrenildi.

7 Mehmet'ten Nihat Kahveci'ye: Konuşursam kalbini kırarım A Milli Takım'ın tek golünü kaydeden Mehmet Topal, karşılaşmanın ardından kendisini eleştiren Nihat Kahveci'ye gönderme yaptı.

8 Ali Koç, Aziz Yıldırım'a laf söyletmedi Galatasaraylı bir taraftarın Aziz Yıldırım ile ilgili söylediği sözlere kızan Ali Koç, "Müsade edin F.Bahçe Başkanı hakkında biz yorum yapalım" dedi.

9 Bolu antrenörü Şener'i kızdırdı F.Bahçe'nin Boluspor'a 6-2 yenildiği maçta ev sahibi ekibin yardımcı antrenörü "Artık atak yapmayın, pas yapın" deyince Şener Özbayraklı adeta çılgına döndü.