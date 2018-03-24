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Gomis Bebek satışa çıktı

Galatasaray Kulübü, kısa sürede taraftarın sevgilisine haline gelen Gomis'in oyuncağını üretti.

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Spor Toto Süper Lig’de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Fransız yıldız, Galatasaray taraftarının kalbini fethetmiş gibi gözüküyor.

Sezon başında kendisine ‘Sen Olsan Bari’ şarkısı dahi uyarlanan Gomis’e, Galatasaray yönetiminden bir sürpriz geldi.

Galatasaray, kısa sürede taraftarın göz bebeği haline gelen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis’in popülaritesini kullanmak için düğmeye bastı.

FİYATI 129 TL

Sarı-kırmızılılar, oyuncak ‘Gomis bebek’ üretti ve GS Storelar’dan 129 liradan satışa çıkardı.

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