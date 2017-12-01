Gomis: Beşiktaş'a gol atacağım

Galatasaray'ın en büyük gol silahı olan Bafetimbi Gomis, Beşiktaş maçı hakkında iddialı konuştu.

Bu sezon Fenerbahçe ile oynanan derbiyi boş geçen yıldız futbolcu, takım arkadaşlarına Beşiktaş maçında gol atacağının sözünü verdi.

F.BAHÇE'YE ATAMADIM AMA BEŞİKTAŞ'A ATACAĞIM

Galatasaray'la ligde çıktığı 13 maçta 13 gol atarak takımının skor yükünü fazlasıyla üstlenen Bafetimbi Gomis, Beşiktaş derbisine bilendi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre krallık yarışında da zirvede bulunan Fransız yıldızın takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda, “Fenerbahçe’ye gol atamadım ama Beşiktaş’a atacağım. Seneye Şampiyonlar Ligi’nde oynamamız gerekiyor. Bunun için de şampiyon olmamız şart... Beşiktaş maçı bu açıdan çok önemli. Orada da tüm gücümle mücadele edip gol atacağım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.