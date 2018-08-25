Gomis: Bu bir elveda değil

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis'i sarı-kırmızılı taraftarlar uğurladı.

TARAFTARLARIN YOĞUN İLGİSİ VARDI

İstanbul Atatürk Havalimanı'na tezahüratlar eşliğinde gelen Bafetimbi Gomis, taraftarların sevgi gösterileri nedeniyle uzun süre bilet işlemleri için kontuar önünde bekledi.

TARAFTARLARI GERİ ÇEVİRMEDİ

Sarı-kırmızı kıyafetler giyen ve Galatasaray atkısı taktığı görülen Fransız golcü, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Gomis, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport kontrolüne giderken, oluşan izdiham nedeniyle kendisini koruyan polisler zaman zaman zor anlar yaşadı.

TEKRARDAN GÖRÜŞMEK ÜZERE

Bafetimbi Gomis kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Her şey için tekrardan teşekkürler. Bu bir elveda değil. Tekrardan görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.