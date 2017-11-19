Gomis: Bu tür yenilgiler olabilir

Bafetimbi Gomis, Başakşehir'e 5-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU TÜR ŞEYLER OLABİLİR"

Gomis maç sonrası "Bu maç iyi değildik, hücum olarak bir sorun yoktu, sadece iyi değildik. Bir kaza gerçekleşti. Bu kazadan ders alacağız ve kendimizi sorgulayacağız. Şimdi gelecek hafta oynayacağımız maça odaklanacağız. Lig uzun bir süreç ve bu tür şeyler olabilir." dedi.

"BAŞAKŞEHİR VE ADEBAYOR'U TEBRİK EDERİM"

Fransız yıldız, milli aranın takımı olumsuz etkilediğine vurgu yaparak "Milli ara sonrası maçlar takımı zorluyor. Bu her takım için geçerli. En iyi oyuncularımız, milli takımlarına gittiler. Sadece 2 gün beraber çalıştık. Başakşehir iyi oynadık onları tebrik ediyorum. Ayrıca Adebayor'u da tebrik ederim. Lig uzun bir maraton ve haftaya kazanmak için çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.