Gomis Çin'e satılıyor

Attığı 29 golle Galatasaray'ın kazandığı 21. şampiyonlukta aslan payına sahip olan Bafetimbi Gomis, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan sarı-kırmızılılar, Çin'den gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
GİTTİ GİDİYOR
Konuyla ilgili aldığı istihbaratı paylaşan TRT muhabiri Barış Yurduseven, Fransız golcünün Çin'e transfer olacağını söyledi.
YILLIK 7 MİLYON EURO
Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Çin'den yıllık 7 milyon euroluk bir teklif aldıklarını sarı-kırmızılı yönetime iletti.
Başkan Mustafa Cengiz'in teklifleri değerlendirdikten sonra kararını kısa süre içerisinde Gomis'in menajerine ileteceği öğrenildi.