Fenerbahçe, teknik direktörlük için Phillip Cocu ile görüşüyor. Cocu'nun yardımcılığını Dirk Kuyt'ın yapması bekleniyor.

2018 Dünya Kupası, Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanan maçla başladı. İşte dev organizasyondan en özel kareler...

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Bas Dost'a 4 milyon euro maaş, 4 milyon euro da imza parası önerdi.

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin yıldız futbolcusu Pastore'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Fernandao'dan 3 milyon dolar kazanan Fenerbahçe'de yönetim, Josef de Souza'yı da satmayı planlıyor.

Mesut Özil, Twitter hesabından takipçilerinin bayramını kutladı. Erdoğan ile görüştüğü için yıldız futbolcuyu ıslıklayan Almanların bu kez nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.

FFP kriterleri gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, Gomis için Çin'den gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

1 Mesut Özil'in bayram mesajı Mesut Özil, Twitter hesabından takipçilerinin bayramını kutladı. Erdoğan ile görüştüğü için yıldız futbolcuyu ıslıklayan Almanların bu kez nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.

2 Gomis Çin'e satılıyor FFP kriterleri gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, Gomis için Çin'den gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

3 Fenerbahçe'den Pastore atağı Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin yıldız futbolcusu Pastore'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

4 Cenk Tosun bayram namazında Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, bayram namazını İzmir Alaçatı'da kıldı.

5 Beşiktaş Bas Dost'u istiyor Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Bas Dost'a 4 milyon euro maaş, 4 milyon euro da imza parası önerdi.

6 Fenerbahçe Josef'i de satıyor Fernandao'dan 3 milyon dolar kazanan Fenerbahçe'de yönetim, Josef de Souza'yı da satmayı planlıyor.

7 Dünya Kupası'nda günün maçları (15 Haziran) Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası dün oynanan Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlamıştı. Bugün futbolseverleri 3 maç bekliyor.

8 Okay Yokuşlu Celta Vigo'da Celta Vigo, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'yu 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

9 Ramos: Sanki Dünya Kupası değil cenaze töreni Lopetegui'nin kovulması hakkında konuşan Ramos, "Bizim için önemliydi ama İspanya, her şeyin üstündedir. Bu konuyu kapatmalıyız" dedi.