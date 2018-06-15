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Gomis Çin'e satılıyor

FFP kriterleri gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, Gomis için Çin'den gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Gomis Çin'e satılıyor
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Attığı 29 golle Galatasaray'ın kazandığı 21. şampiyonlukta aslan payına sahip olan Bafetimbi Gomis, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan sarı-kırmızılılar, Çin'den gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

GİTTİ GİDİYOR

Konuyla ilgili aldığı istihbaratı paylaşan TRT muhabiri Barış Yurduseven, Fransız golcünün Çin'e transfer olacağını söyledi.

YILLIK 7 MİLYON EURO

Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Çin'den yıllık 7 milyon euroluk bir teklif aldıklarını sarı-kırmızılı yönetime iletti.

Başkan Mustafa Cengiz'in teklifleri değerlendirdikten sonra kararını kısa süre içerisinde Gomis'in menajerine ileteceği öğrenildi.

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