Gomis de Tudor'u eleştirdi

Galatasaray, Östersunds faciasının ardından sezona fırtına gibi giriş yapmıştı.

8 maçta 7 galibiyet ile teknik direktör İgor Tudor'a olan güven de artmıştı. Özellikle Bursaspor deplasmanında takım 1-0 yenikken iki beki çıkarıp Yasin ve Rodrigues'i buralarda kullanmasıyla 'Dahi çocuk' lakabı bile takılmıştı.

İYİ GİDEN TAKTİĞİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak Tudor ona başarıyı getiren 4-1-4-1 sistemini ilk kez Fenerbahçe derbisinde bozdu. O karşılaşmadan beri de Aslan bir iyi bir kötü gitmeye başladı. Büyük maçlarda yaşanan art arda kötü sonuçlarla birlikte de Hırvat teknik adam üzerindeki baskılar artmıştı.

ÇATIR ÇATIR KONUŞTU

Başakşehir karşısında uğranılan 5-1'lik hezimet sonrası ise sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Maç sonrası Bafetimbi Gomis'in önceki gün de Younes Belhanda'nın beIN Sports Fransa'da İgor Tudor'un taktiğini açık açık eleştirmesi, Hırvat hocanın soyunma odasında dizginleri kaybetmeye başladığının göstergesi gibiydi.

Faslı yıldız alışkın olmadıkları bir taktikle Medipol Başakşehir karşısına çıktıklarını ve rakibin kendilerini sahada gezdirdiğini ifade etmiş.

BELHANDA NE DEMİŞTİ?

Belhanda, "Farklı anlayışla çıktık, sonuç ortada. İyi hazırlanmamıştık, bizi sahada gezdirdiler" demişti.

GOMİS NE DEMİŞTİ?

Gomis ise "Bu taktiği sadece 2 gün çalıştık" dedi ancak tercüman "2 gündür birlikte çalıştık" şeklinde çevirdi.