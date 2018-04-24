Gomis derbide gol atarsa Alex'i yakalayacak

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında attığı golle lig tarihine geçmeye bir adım daha yaklaştı.

DERBİDE ATARSA ALEX'İ YAKALACAK

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir gol daha atarsa yeni bir rekora imza atacak. Bu sezon ligde 27 gol kaydeden Fransız yıldız, Beşiktaş derbisinde 1 gol daha bulursa Alex de Souza'nın rekorunu egale edecek.

Fatih Terim'in bu sezon vazgeçmediği isimlerden olan Gomis, derbide iki gol atması halinde ise Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmayı başaracak.

29 MAÇTA 27 GOL

Bafetimbi Gomis bu sezon sarı-kırmızılı formayla çok başarılı bir performans sergilerken ligde oynadığı 29 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

MEDEL'E ÖZEL GÖREV

Şenol Güneş, kırmızı kart cezalısı Pepe'nin yerine derbide stoper bölgesinde oynatacağı Medel'den Gomis'e adım attırmamasını istedi.

Güneş, özellikle ceza sahası içinde çok etkili olan Fransız golcünün sırtının döndürülmemesini istedi.