Gomis, en iyiler kadrosu için Terim'i seçti

Fransız basını için birlikte oynadığı oyunculardan oluşan bir kadro yapan Bafetimbi Gomis'in, teknik direktör tercihi Fatih Terim oldu.
İlk 11'inde Galatasaray'dan hiçbir arkadaşına yer vermeyen Fransız oyuncu, sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera'yı ise yedeklere aldı.
İşte Gomis'in en iyiler kadrosu:
Lloris, Abidal, Lovren, Umtiti, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Blaise Matuidi, Pjanic, Ribery, Thauvin, Benzema
Teknik direktör: Fatih Terim
Yedekler: Muslera, Thierry Henry, Bedimo, Joshua Guilavogui