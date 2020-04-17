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Gomis, en iyiler kadrosu için Terim'i seçti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, birlikte oynadığı oyunculardan oluşan favori kadrosunu açıkladı.

| Haber Merkezi
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Fransız basını için birlikte oynadığı oyunculardan oluşan bir kadro yapan Bafetimbi Gomis'in, teknik direktör tercihi Fatih Terim oldu.

İlk 11'inde Galatasaray'dan hiçbir arkadaşına yer vermeyen Fransız oyuncu, sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera'yı ise yedeklere aldı.

İşte Gomis'in en iyiler kadrosu:

Lloris, Abidal, Lovren, Umtiti, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Blaise Matuidi, Pjanic, Ribery, Thauvin, Benzema

Teknik direktör: Fatih Terim 

Yedekler: Muslera, Thierry Henry, Bedimo, Joshua Guilavogui


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