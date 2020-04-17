Gomis, en iyiler kadrosu için Terim'i seçti

Bu dönemi kulüpsüz geçiren 33 yaşındaki Arda Turan, transferiyle ilgili konuştu. Önceliğinin bu süreci atlatmak olduğunu belirten Turan, "Umarım gönlümüzdeki yer olur" dedi.

Arda Turan: Şu ana kadar transferi düşünemedim

Koronavirüsü yenen Fatih Terim, bu hastalığın kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. 66 yaşındaki teknik adam, "Bundan sonra daha çok kıymet bilecek, daha çok affedeceğim" dedi.

Teknik direktör arayışları içinde olan Fenerbahçe ile adı anılan Abdullah Avcı, sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmese de birtakım temasların olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı: Fenerbahçe ile temasımız oldu

Bir yarışma programına katılmak isteyen Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'ye gitmişti. Bu yüzden ayrılma noktasına gelen çift, koronavirüs nedeniyle yarışma iptal olunca boşanmaktan vazgeçti.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Giampaolo'yu istediğini yazdı. Öte yandan İtalyanlar, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk sayısını ise 28 olarak belirtti.

1 Fatih Terim: Virüs ego falan dinlemez Koronavirüsü yenen Fatih Terim, bu hastalığın kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. 66 yaşındaki teknik adam, "Bundan sonra daha çok kıymet bilecek, daha çok affedeceğim" dedi.

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5 Abdullah Avcı: Fenerbahçe ile temasımız oldu Teknik direktör arayışları içinde olan Fenerbahçe ile adı anılan Abdullah Avcı, sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmese de birtakım temasların olduğunu söyledi.

6 Arda Turan: Şu ana kadar transferi düşünemedim Bu dönemi kulüpsüz geçiren 33 yaşındaki Arda Turan, transferiyle ilgili konuştu. Önceliğinin bu süreci atlatmak olduğunu belirten Turan, "Umarım gönlümüzdeki yer olur" dedi.

7 Isla çiftinin arası düzeldi Bir yarışma programına katılmak isteyen Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'ye gitmişti. Bu yüzden ayrılma noktasına gelen çift, koronavirüs nedeniyle yarışma iptal olunca boşanmaktan vazgeçti.

8 Beşiktaş, N'Sakala ile görüşüyor Rebocho ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen sol bek Fabrice N'Sakala'yı gündemine aldı.

9 Lucescu: Beşiktaş'tan teklif aldım Rumen futbol adamı Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın sportif direktörlük için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini açıkladı.