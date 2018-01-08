Gomis: Evra Galatasaray'a gelmek istiyor

Galatasaray, sol bek transferinde birçok isim üzerinde dururken mali ve süre açısından en mantıklısı Patrice Evra olarak gözüküyor. 36 yaşındaki Fransız sol bekin bonservisi elinde. Sarı-Kırmızılılar da bundan bir süre önce kendisiyle temasa geçmiş ve olumlu yanıt almıştı.

Ancak Teknik Direktör Fatih Terim, alternatiflere de bakılmasını istediği için Patrice Evra bir süredir G.Saray'dan gelecek haberi bekliyor. Marsilya'dan eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ise araya girdi.

TABİİ Kİ SON KARAR SİZİNDİR

Fatih Terim'le özel konuşan Fransız forvet, "Evra'yı yakından tanıyorum. Birlikte çok oynadık. Tam anlamıyla bir profesyoneldir. Gelirse sol bekteki sıkıntıyı giderir. Kendisiyle düzenli olarak konuşuyorum. G.Saray'da oynamak istediğini bana söyledi. 6 aylık bir kontrat teklifine de olumlu yanıt verecek. Tecrübesiyle genç futbolculara da örnek olabilir. Bizim için en azından sezon sonuna kadar en mantıklı kararın Evra olduğunu düşünüyorum. Tabii ki son karar sizin olacak. Patron sizsiniz hocam" dedi.

O DA SEÇENEKLERİMİZİN İÇİNDE

Tecrübeli çalıştırıcının bu sözler üzerine, "Evra da ilgilendiğimiz isimler arasında. Takımımız için en olumlu kararı vermeye çalışıyoruz" dediği öğrenildi.