Gomis: Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar mesaj gönderdi

Bafetimbi Gomis, hat-trick yaptığı Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis, hafta arasında Galatasaray taraftarlarının yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarında da geçmiş olsun mesajları aldığını ve bunun kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

HERKES MESAJ YOLLADI ÇOK SEVİNDİM

İşte Bafetimbi Gomis'in maç sonundaki sözleri:

''İyi bir maç çıkardık. Önemli olan taraftarımızın önünde bu 5-0'lık sonucu almaktı. Geçen hafta kaybetmiştik, bu hafta kazanmak önemliydi. Burada sadece benim 3 golüm değil, takım olarak yaptıklarımız var. Tüm takımı tebrik etmek gerekiyor.

Bu hafta benim için çok dokunaklıydı, taraftarımız bana sürekli 'Geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Sadece Galatasaray taraftarları değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da mesajlar gönderdi. Bu beni çok etkiledi. Tabii bu gollerde sadece benim etkim yoktu, takım olarak bunu başardık.''