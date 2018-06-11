Gomis: Galatasaray isterse giderim

Galatasaray’da 21. şampiyonluğun ardından tüm futbolcular her sezon olduğu gibi farklı ülkeler ve şehirlere tatile giderken, 29 golle Spor Toto Süper Lig’in gol krallığına uzanan Bafetimbi Gomis’in sezonun sona erdiği 19 Mayıs’tan bu yana, 2 günlük Fransa seyahati dışında, 3 haftadır ailesiyle beraber İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Gomis ailesi 8 Haziran Perşembe günü İstanbul’dan ayrılırken yıldız oyuncu önce kulübe uğradı, daha sonra GS Store mağazasına gitti. Burada 15 forma satın alan yıldız oyuncu stat çalışanlarına da teşekkür etti.

GALATASARAY İSTERSE GİDERİM

Hürriyet'in haberine göre; son günlerde Çin’e transferi çok konuşulan Gomis önemli bir çıkışa da imza attı. Golcü oyuncu “Kulübün durumu, bazı sorunların farkındayım. Benim için değil, eğer her iki taraf için de iyi olacaksa, Galatasaray isterse giderim” dedi.

Fransız yıldızın menajeri ise geçen hafta içinden bu yana Çin kulüpleri ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Menajerinin getireceği teklife göre Gomis’in durumu belli olacak.

Golcü futbolcu, G.Saray’da kalma ihtimaline göre şimdiden programını yaptı. Profesyonelliğini bir kez daha ortaya koyan Fransız yıldız, toplanma tarihi olan 1 Temmuz’dan 5 gün önce İstanbul’a gelecek. Yani Gomis yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran’da başlayacak.