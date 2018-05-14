Gomis: Galatasaray'a bilindiği için geldim

Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis, ülkesinde yayınlanan La Provence gazetesine konuştu.

Eski takımı Marsilya'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağına dair inancının tam olduğunu söyleyen Gomis, "Geçen yıl Avrupa Ligi finalini izlerken Rudi Garcia, 'Kalmanı istiyorum; gelecek sene finalde oynayan biz olacağız' demişti. Finalde bütün Fransızlar gibi Marsilya'yı destekleyeceğim. Onlara inanıyorum. Avrupa Ligi finalini Valbuena ile birlikte evde izleriz. Marsilya'nın şampiyon olacağına inanıyorum."dedi.

AVRUPA'DA BİLİNEN BİR KULÜBE İHTİYACIM VARDI

Galatasaray'a gelişini kendisi için bir meydan okma olarak nitelendiren Gomis, "Sıradan bir takıma gitsem kariyerimi bitirebilirdim. Swansea'de kötü dönem geçirdim ve Avrupa'da bilinen bir takıma ihtiyacım vardı. Bu nedenle Galatasaray'ı seçtim." diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İÇİN SON MAÇIMIZ KALDI

Geçen sezon sakatlandığı için 2 ay oynayamadığını hatırlatan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray'a giderken özel antrenörüm ve masörümle gittim. Başarılı olmak için gevşememelisiniz. Şampiyonluğa ulaşmak için son maçımız kaldı. Zorlandığımız dönemler oldu ama sonunda şampiyon olacağız. Bu taraftarlarla her şeyi başarabilirsiniz." sözleriyle şampiyonluğa olan inancını dile getirdi.