Gomis Galatasaray'a dönmek istiyor

Yaz aylarında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olduktan sonra sarı-kırmızılı yönetimin "para" nedeniyle ayrıldığını birçok kez deklare ettiği Bafetimbi Gomis, verdiği özel röportajda ileride Galatasaray'a dönmek istediğini söyledi.

İLK ŞAMPİYONLUĞUMU G.SARAY'DA YAŞADIM

Galatasaray yönetiminin kendisiyle yolları ayırdığını belirten Gomis, "Türkiye'de para nedeniyle yaşanan krizin nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi ve bu da ligi zayıflattı. Yaz aylarında istediği teklifleri alamayan Galatasaray, transfer için benimle temasa geçti ve bir karar vermemiz gerekti. Benim ilk tercihim Galatasaray'daki macerama devam etmekti. Bu kulübe aşıktım, İstanbul'a aşıktım. Taraftarların enerjisi, sportif almanda seviye... 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım. Gol kralı oldum, yabancı oyuncular için 29 golle rekor kırdım. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu kazandım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik ve o harika statta, Şampiyonlar Ligi müziği'ni duymak istedim. Gururlu, onurluydum, yerleşmek ve Swansea ile Marsilya'da kazandığım tecrübeyle Galatasaray'da sonunda istikrarlı olmaya çalışacaktım. Ama takımın liderleri sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYORUM

İleride Galatasaray'a geri dönmek istediğini belirten Fransız yıldız, "Galatasaray harikaydı, başka bir şeyle kıyaslanamazdı. Galatasaray'da çok fazla sevildiğimi hissettim, beklediğimden de çok fazla sevgi gördüm. Başka hiçbir yerde bu kadar kişi aynı anda beni sevmemişti. Daha önce problemler yaşamıştım ama burada onların ihtiyacı olan hücumcu bendim. Benim gibi bir golcüyle ve arkasındaki bu taraftarlar, yenilmez hissediyorduk. Taraftarlar benim için şarkılar söylüyordu, panter dövmeleri yaptırıyorlardı. Türkiye'ye 2017'de gelirken endişeliydim, İstanbul konusunda çok rahat değildim. Ancak Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerim ve bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" dedi.

"AL HILAL'E ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GELMEDİM"

Arabistan'a gitmesinin amacının emeklilik öncesi para kazanmak olmadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Al Hilal'e erken emeklilik için gelmedim. Bana büyük paralarla yatırım yaptılar ve onlara bunun geri dönüşünde güven vermek amacındayım. Eşim, iki çocuğum ve kişisel antrenörlerim, ki biri Türkiye'de tanıdığım yardımcım ile birlikte Arabistan'a geldim. Evde aşçım var, diyetimi kontrol ediyor. Böyle olunca en küçük bir dikkatsizlik bile yaşamıyorsun. Buraya gelmeden Ekoko, Feindouno, Niang, Sow gibi oyuncularla da konuştum" diye konuştu.