Gomis Galatasaray'da iz bıraktı

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da sadece 1 sezon geçirdi ama Türkiye'de uzun yıllar unutulmayacak izler bıraktı.

G.SARAY FORMASIYLA 29 GOL ATTI

Fransız futbolcu geçen yaz Swansea City'den Galatasaray'a transfer olurken, sağlık sorunları gündeme geldi, "Maç sırasında bayılırsa ne olacak?" sorusu sık sık soruldu. Ancak Gomis performansıyla soru işaretlerini kısa sürede giderdi.

33 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 29 golle Süper Lig'in gelmiş geçmiş en golcü yabancı futbolcusu oldu. Gomis, bu unvanı Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın elinden aldı. Fransız futbolcu oynadığı diğer kulüplerde yaptığı gol sevinci olan aslan pençesini Galatasaray'da da yaptı ancak yeri geldiğinde Metin Oktay selamı vermeyi de ihmal etmedi. Her fırsatta Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi, bunu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da gösterdi.

Yeni sezon öncesi gomıs'in kulüpteki geleceği çok tartışıldı. Maaş ve menajer konuları basında büyük yankı uyandırdı. Suudi Arabistan ekiplerinin Türkiye'deki futbolculara olan ilgisi Gomis'e de kayınca, 6 milyon euro bonservis bedeli ile Arap yarımadasının yolunu tuttu. Artık gollerini Al Hilal formasıyla atacak. Gomis’in Galatasaray’daki performansı: 42 maçta 32 gol, 6 asist.