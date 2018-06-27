Gomis Galatasaray'da kalıyor

Menajerleri tarafından Çin'e götürülmek istenen Gomis, tercihini sarı-kırmızılı takımda kalmaktan yana kullandı. Tecrübeli golcü, Galatasaray'dan Çin'den gelen teklifleri kullanarak zam talep ettiği iddialarını ise yalanladı.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ı geçen sezon attığı gollerle sırtlayan ve şampiyonluğun baş mimarlarından olan Bafetimbi Gomis, tartışmalara son noktayı koydu.

Menajerlerinin zam talepleri ve Çin'den tekliflerle sarı-kırmızılılardan ayrılması gündemde olan Fransız yıldız, "Galatasaray'da mutluyum. Şampiyon olmak benim için büyük bir başarıydı, şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı bekliyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve ailemle de buraya uyum sağladık. Her şey yolunda. Ayrılmak istemiyorum" açıklamasıyla noktayı koydu.

Gomis dün Dünya Kupası ile ilgili katıldığı bir etkinlikte de "Kariyerinde unutamadığın gol hangisi?" sorusuna "G.Saray'da ilk şampiyonluğumu yaşamamızı sağlayan golüm" cevabını verdi.