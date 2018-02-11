Gomis: Galatasaray'da şampiyon olmak istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gitmesini istemediği Gomis de Çin'e kapıları kapattı.

Son günlerde Çin'e transfer olacağı iddia edilen Fransız yıldız, "Galatasaray ile kariyerimin ilk şampiyonluk kupasını kazanmak istiyorum. Buna çok yakınım. Tüm konsantrasyonum buna yönelik" diyerek, son noktayı koydu.

Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Gomis, "Şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Bu ailenin bir parçasıyım. Gündemimde Çin'e gitmek yok" dedi.

BONSERVİSİ İÇİN 11 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Gomis ayrıca sosyal medyadan Konyaspor karşısında attığı gol sonrasında tribünlerle yaşadığı sevincin görselini de paylaşarak, bir yere gitmeyeceğini bir kez daha vurgulamış oldu.

Gomis için Galatasaray'a menajerler aracılığıyla 11 milyon euroluk bir teklif gelmişti ancak ne Fatih Terim, ne de Gomis, sıcak bakmıştı. Terim, Çinliler'in Fransız golcüye talip olmaları üzerine, "Gomis'i istemeleri normal. Ama ben bu teklifleri ciddiye almam" diyerek, Gomis'in satılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini belirtmişti.