Gomis Galatasaray'dan zam istiyor

Galatasaray forma altında attığı 29 golle ‘Bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu’ rekorunu kırarak sezonu ‘Kral’ olarak tamamlayan Gomis’in, Çin’den yıllık bonuslar hariç 7 milyon Euro’luk teklif alması yönetimi sıkıntıya soktu.

GOMİS ZAM İSTİYOR

Gazete Habertürk'ün haberine göre, kafası karışan ve Galatasaray’dan kazandığı 3 milyon 350 bin euroyu az bulan Fransız yıldız, zam konusunda diretiyor.

ZAM YAPMAYACAKSANIZ BIRAKIN GİDEYİM

Cimbom’daki maaşının en az 5.5 milyon euroya yükseltilmesini talep eden 33 yaşındaki forvet, aksi halde ‘Bırakın gideyim’ mesajı verdi.

UEFA’dan gelen yaptırımlar nedeniyle bütçesini doğru planlamak zorunda olan Mustafa Cengiz yönetimi, Gomis’ten gelen zam talebi karşısında çıkmaza düştü.

GÖRÜŞME SONRASI KARAR VERİLECEK

Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniye de Gomis gibi bir forveti kaybetmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, astronomik zam talebini de karşılayamayacakları için ne yapacaklarını şaşırdı.

Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz’in yapacağı görüşme sonrası bu konuda kesin karar verilecek.