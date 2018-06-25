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Gomis Galatasaray'dan zam istiyor

Galatasaray'ın şampiyonluğunda attığı 29 golle başrol oynayan Gomis'in menajerleri aracılığıyla ücretine zam istediği ifade edildi.

Gomis Galatasaray'dan zam istiyor
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Çin'den teklif alan Bafetimbi Gomis'in aklını menajerliğini yapan Mendy kardeşler karıştırdı.

500 BİN EURO ZAM BEKLENTİSİ

İkiz olan Patrick ile Etienne, Galatasaray'ın şampiyonluğunda 1 numaralı pay sahibi olan Gomis'in ücretine 500 bin euro zam istiyor. Buna gerekçe olarak da 3 milyon 850 bin euro ile sarı-kırmızılıların en fazla garanti ücret alan oyuncusu Feghouli gösteriliyor.

Gomis'in sözleşmesinde geçerli garanti para 3 milyon 350 bin euro ve Mendy kardeşler, Fransız forvetin takım arkadaşı Feghouli ile aynı ücrete sahip olması gerektiğini düşünüyorlar. Sarı-kırmızılı yönetim Gomis'e zam yapmayı düşünmezken, teknik heyet ise hücum hattına acil takviye bekliyor.

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