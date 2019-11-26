Gomis, Galatasaray'ı unutamıyor

Galatasaray'ın Al Hilal'e gönderdiği Bafetimbi Gomis, Arabistan temsilcisinde fırtına gibi esmeye devam ederken son olarak Asya Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

Sarı-kırmızılı taraftar ile diyaloğunu kaybetmeyen ve sık sık Galatasaray ile ilgili mesajlar veren Gomis, Instagram hesabından bir gün geri dönmek istediğini söyledi.

"BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM"

Bafetimbi Gomis bir taraftarın Fatih Terim ile Gomis'in olduğu fotoğrafı paylaşmasına hikayesinde yer veren Gomis, "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" sözlerini kullandı.

41 GOL 9 ASİST

6 milyon bedelle ayrılan 34 yaşındaki Fransız golcü Al-Hilal Riyad'da çıktığı 55 maçta 41 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Gomis, Galatasaray'da ise 42 maçta 32 gol ve 6 asistle oynamıştı