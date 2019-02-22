Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'in her golden sonra yaptığı sevinç, bu kez maça damga vurdu.

ÖNCE KORKUTTU SONRA GÖNLÜNÜ ALDI

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal'ın deplasmanda Al Ittihad'i 2-0 yendiği maçta ilk gol Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğun korkup kaçmasına neden oldu.

Gomis gol sevinciyle top toplayıcı çocuğu korkuttu - İZLE

Son olarak Al Ittihad deplasmanına konuk olan Gomis ve arkadaşları zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Fransız golcü Bafetimbi Gomis 67. dakikada attığı gol ile takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Gomis'in aslan sevinci ile üzerine geldiğini gören top toplayıcı arkasına bile bakmadan Gomis'ten kaçtı. Yaşanan bu komik olayın ardından Bafetimbi Gomis maç sonrasında kendisinden korkan ve kaçan küçük çocuğa maçta giydiği formayı hediye ederek gönlünü aldı.