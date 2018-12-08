Bu sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, iyi performansına devam ediyor.

GALATASARAY GOMİS'İ ÖZLÜYOR

Galatasaray, Gomis'in ayrılmasının ardından ciddi bir gol sıkıntısı yaşıyor. Sarı-kırmızılılar Eren Derdiyok ve forvette denenen Sinan Gümüş, Onyekuru gibi isimlerden istediği verimi alamadı. Galatasaraylı taraftarlar, takımın gol yollarındaki sıkıntıdan çok rahatsız oluyor ve sosyal medyadan Gomis'e olan özlemlerini dile getiriyorlar.

Gomis gollerine devam ediyor - VİDEO

11 MAÇTA 9 GOL ATTI

Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Al Hilal ile Al Nasr karşılaştı. Çıktığı 10 mücadelede 7 gole imza atan Gomis, bu karşılaşmada 2 gol birden attı. Fransız golcü bu mücadelenin ardından gol sayısını 9'a yükseltti.

2-2 biten mücadele konul takım Al Nasr'ın 1 golünü Giuliano atarken, gollerin asistlerini ise Nordin Ambrabat yaptı.