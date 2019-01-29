Gomis ile Diagne buluştu

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne için transfer teklifi yapmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

DİAGNE İLE GOMİS GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılıların eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile Diagne, İstanbul’da bir alışveriş merkezinde bir araya geldi.

Galatasaray’ın 9 milyon Euro + Eren Derdiyok teklifi yaptığı ancak Kasımpaşa’nın 13 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenilmişti.

G.SARAY İLE İLGİLİ KONUŞTULAR

Bu haberlerin ardından ikili bir alışveriş merkezinde buluştu. Diagne'nin Gomis'le Galatasaray'a transferi ile ilgili görüştüğü söylendi.

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