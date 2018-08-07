Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

TFF Süper Kupa'yı kaybeden Galatasaray'da yönetim faturayı Gomis'e kesti.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, takım içindeki huzursuzluğun nedeni olarak gördükleri Fransız golcüyle ilgili yaşanan süreci anlattı.

İşte Sabah'ın haberine göre zam isteyen Gomis ile yönetim arasında arasında geçen ilginç diyalog:

GOMİS: HER ZAMAN ALMAK VARDIR

"Şampiyon olmamızın hemen ardından Gomis bizimle görüştü ve '29 gol attım, zam istiyorum' dedi. Biz de 'Seni kaleci olarak almadık! Gol atman için transfer ettik zaten!" cevabını verdik. Menajeri de oyuncusunun 2020'de bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatmamızı istedi. 40 yaşına kadar bizde mi oynayacak! Gomis için geçen sezon kulüp 50 milyon TL'den fazla ödeme yaptı. Zam isteyen Gomis'e 'Eğer kötü bir sezon geçirseydin ve az gol atsaydın ücretinde indirime gidecek miydin?' sorusunu sorduk. O ise 'Futbolda her zaman almak vardır' cevabını verdi.''