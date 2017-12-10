Gomis kaç maç ceza alacak

Galatasaray'ın evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladığı maçta Fransız yıldız Gomis kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 68. dakikasında Bafetimbi Gomis'in topsuz alanda Mustafa Yumlu ile yaşadı. Pozisyon sonrası Mustafa'nın yerde kalırken hakem Ümit Öztürk oyunu durdurdu ve Gomis hakemden direkt kırmızı kart gördü.

KUPA MAÇINDA YOK

Gomis kırmızı kart sonrası itiraz etmeden soyunma odasına gitti. Kupa maçında Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Galatasaray'da Gomis forma giyemeyecek.

Fransız golcü, 2 maç ceza aldığı takdirde ise Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında da takımdaki yerini alamayacak.

İLK YARIYI KAPATTI

Öte yandan, Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano bir pozisyonda sakatlık yaşadı. Tecrübeli savunmacı bir süre kendisini denedikten sonra oynayamayacağına karar verdi ve 10. dakikada değiştirilmesini istedi.

Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı'nın yerine Belçikalı savunmacı Jason Denayer oyuna dahil oldu. NTV Spor'un haberine göre Mariano, sahalardan iki hafta uzak kalacak. Böylece Mariano, ilk yarıyı kapatmış oldu.