Gomis, Karabükspor'a 4 gol attı

Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, Karabük'te Kardemir Karabükspor'a konuk oldu.
GOMIS 4 GOL ATTI
Karşılaşma 7-0 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sona ererken Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis 4 gol attı.
Gomis'in attığı goller ve dakikaları:
5' Karabükspor 0-1 Galatasaray (Gomis)
18' Karabükspor 0-3 Galatasaray (Gomis)
25' Karabükspor 0-4 Galatasaray (Gomis)
33' Karabükspor 0-5 Galatasaray (Gomis)
GOL KRALLIĞINDA YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI
Bu maç öncesinde Süper Lig Gol Krallığı listesinde 20 golle zirvede bulunan Fransız golcü, Karabük karşısında 4 gol atarak, 24 gole ulaştı ve en yakın rakibi 18 gollü Burak Yılmaz'la arasındaki farkı 6 gole çıkardı.