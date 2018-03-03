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Gomis, Karabükspor'a 4 gol attı

Galatasaray, Karabükspor'u 7-0 mağlup ederken, Gomis attığı 4 golle yıldızlaştı. Golcü futbolcu, krallık yarışında Burak Yılmaz'la arasındaki farkı açtı.

Gomis, Karabükspor'a 4 gol attı
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Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, Karabük'te Kardemir Karabükspor'a konuk oldu.

GOMIS 4 GOL ATTI

Karşılaşma 7-0 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sona ererken Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis 4 gol attı.

Gomis'in attığı goller ve dakikaları:

5' Karabükspor 0-1 Galatasaray (Gomis)
18' Karabükspor 0-3 Galatasaray (Gomis)
25' Karabükspor 0-4 Galatasaray (Gomis)
33' Karabükspor 0-5 Galatasaray (Gomis)

GOL KRALLIĞINDA YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Bu maç öncesinde Süper Lig Gol Krallığı listesinde 20 golle zirvede bulunan Fransız golcü, Karabük karşısında 4 gol atarak, 24 gole ulaştı ve en yakın rakibi 18 gollü Burak Yılmaz'la arasındaki farkı 6 gole çıkardı.

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