Gomis Kayserispor maçında yok

Galatasaray'a bir kötü haber de Gomis'ten geldi.

Yarın deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda, golcü futbolcu Gomis forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Gomis'in sol üst arka adalesindeki ağrı nedeniyle tedavisinin sürdüğü ve günü düz koşu ile tamamladığı belirtildi.

4 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları süren Fernando ve Ahmet Çalık ile cezalı Maicon da Kayserispor mücadelesinin kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, pas ve top kapma çalışması ile sürdüğü belirtildi. Taktik çalışma ile süren antrenmanın, koşunun ardından yapılan soğuma hareketleri ile sona erdiği aktarıldı.

KAYSERİ MAÇI KADROSU

Galatasaray'ın, Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.