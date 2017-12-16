Gomis kendini hazır tuttu

Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’in profesyonelce tavrı büyük takdir topladı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Akhisar Belediye maçında kırmızı kart görmesine karşın, hafta başından itibaren kendini Evkur Yeni Malatya maçına hazır tutan tecrübeli forvet, önceki gün düzenlenen yemekte de sürekli olarak cezasının akıbetini yetkililerden öğrenmeye çalıştı.

Akşam saatlerinde cezasının bir maç olduğunu öğrenen Fransız golcü, oynayabileceğini duyunca büyük bir sevinç yaşadı.

TAKIMIN BANA İHTİYACI VAR

Yıldız futbolcunun, “Eğer oynamasaydım çok üzülürdüm. Bana ihtiyaç olduğunu görüyorum. Takımı yalnız bırakamazdım” dediği belirtildi. Sarı-Kırmızılı idareciler ise Gomis’i överek, “Bir futbolcu ancak bu kadar profesyonel olabilir. Kendini hep hazır tuttu. Ekstra antrenmanlar yapmaya devam etti. Gomis gibi lider ve örnek bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız” ifadelerini kullandılar.