Gomis, kritik anlarda strese giriyor

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Gomis, attığı 27 golle krallık yarışında zirvede. Sarı-kırmızılı ekibe bu sezon çok büyük katkı yapan Fransız futbolcunun kritik anlarda kaçırdığı goller ise dikkatlerden kaçmıyor.

ZOR ANLARDA STRES YAPIYOR

Gol yollarında son derece başarılı olan Gomis'in büyük maçlarda etkisiz görüntüsü tartışılan bir durum. Bunun üzerine Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında kaçırdığı penaltılar, başarılı golcünün yaşadığı stresi ortaya koydu.

Vazovagal Senkop hastalığı olan Gomis, stres anlarında bayılıyor ve kısa süreli bilinç kaybı yaşıyor. Hastalığına bağlı olarak stresi daha yoğun yaşayan Gomis, çok kritik anlarda Beşiktaş ve Akhisar maçlarında penaltı atışından yararlanamadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde de gol atamayan Gomis'in stres altındayken perfomansının düştüğü görülüyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Gomis, Akhisarspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarını tutamadı.



