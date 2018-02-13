Gomis, Lewandowski ve Suarez'i geçti

Süper Lig'in 21. haftasında liderliğe ele geçiren Galatasaray'da, Bafetimbi Gomis'in performansındaki yükseliş devam ediyor.

Kısa bir form düşüklüğünün ardından Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası yine sezon başındaki etkili performansını sergilemeye başlayan Gomis Avrupa'nın da en iyileri arasına girmeyi başardı.

GOMİS 17 GOL 4 ASİST YAPTI

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 17 gole imza atan Bafetimbi Gomis, Avrupa'da gole en çok katkı veren santraforlar sıralamasında da zirveye yaklaşmaya başladı. Attığı 17 golün yanı sıra yaptığı 4 asistle toplam 21 gole katkı veren Fransız yıldız, Avrupa'nın gole en çok katkı veren 6. santraforu olmayı başardı.

Avrupa'da zirve 20 gol, 9 asistlik performansıyla Lazio forması giyen Ciro Immobile'nin oldu. Bafe Gomis'in önünde Cavani, Aguero, Harry Kane ve Quagliarella yer aldı.

Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Lewandowski, Luis Suarez, Icardi, Gonzalo Higuain gibi isimleri geçmeyi başardı.

Avrupa'nın en iyi 10 liginde gole en çok katkı veren santraforlar (Gol + Asist)



Ciro Immobile (Lazio) - 20 gol, 9 asist - 29

Edinson Cavani (PSG) - 21 gol, 6 asist - 27

Sergio Aguero (Man. City) - 21 gol, 5 asist - 26

Harry Kane (Tottenham) - 23 gol, 1 asist - 24

Fabio Quagliarella (Sampdoria) - 17 gol, 5 asist - 22

Bafetimbi Gomis (Galatasaray) - 17 gol, 4 asist - 21

Dries Mertens (Napoli) - 15 gol, 6 asist - 21

Lewandowski (Bayern Münih) - 19 gol, 1 asist - 20

Bas Dost (Sporting) - 19 gol, 1 asist - 20

Luis Suarez (Barcelona) - 16 gol, 4 asist - 20