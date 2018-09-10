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Gomis öldürülen akrabası için taziye mesajı yayınladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, öldürülen akrabası için taziye mesajı yolladı.

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Gomis öldürülen akrabası için taziye mesajı yayınladı

Sezon başında Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Fransız futbolcu Gomis, cinayete kurban giden akrabası William için sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 19 yaşındaydı. Huzur içinde uyu, kardeşim. Ailesi, yakınları ve dostları için başsağlığı diliyorum. Böyle trajediler karşısında bir araya gelmeliyiz. Hep birlikte, barışı yeniden kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

William'ın eski kulübü Saint-Etienne tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun geçen pazar günü Fransa'nın La Seyne-sur-Mer on bölgesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

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