Gomis: Önceliğim Galatasaray'la şampiyon olmak

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Fransız beIN Sports kanalının canlı yayınına katıldı. Fransız golcü Galatasaray ve Milli Takım'daki hedeflerini anlattı.

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçla ilgili konuşan tecrübeli golcü,"Fenerbahçe ile evimizde oynadığımız derbisi öncesinde her şey o kadar güzeldi ki, tüylerim diken diken oldu. Maç maalesef 0-0 sonuçlandı ve ben açıkcası takım halinde, saha içinde taraftarların ve tribünlerinlerin seviyesinde olamadığımızı düşünüyorum." dedi.

"HEDEFİM 25 GOLDÜ"

Hedeflediği gol sayısına ulaştığını ifade eden Gomis, "Benim Galatasaray'da 23 maç sonunda 24 gole ulaşmış olmamın ligin seviyesi ile alakalı olduğunu düşünmüyorum çünkü sizin de biraz evvel dile getirdiğiniz gibi Süper Lig’de bunu gerçekleştirebilen yabancı sayısı çok az. Sezon başında Galatasaray’a gelirken kendime koyduğum hedef 25 goldü, fakat bugün ligin bitmesine 10 hafta kala bu hedefi gerçekleştirmiş oldum. Geri kalan haftalarda takımımızın şampiyonluğu için çok daha fazlasını vermek için uğraşacağım." şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU DAHA ÖNEMLİ

Milli Takım'la Dünya Kupası'nda olmak istediğini belirten Gomis şöyle konuştu: "Bugün atmış olduğum bu 4 gol sayesinde yeniden Fransa Milli Takımı tartışmalarının önüme konduğunu biliyorum. Eğer bana ihtiyaç olursa ve çağırırlarsa seve seve oynarım. Milli Takımın başında bir hoca var ve en doğru kararı o verecektir. Dünya Kupası'nda olmak benin için ne hayal, ne de gerçek. Benim hedefim Galatasaray ile şampiyon olmak."