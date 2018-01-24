Gomis: Para için oynamayacak adam değilim

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, ödemede yaşanan sorunları bahane ederek Kayserispor maçında oynamadığı iddialarının üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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Gomis, şampiyon olmalarını istemeyen kötü insanların bu haberleri yaptığını belirtirken; "Bazı insanların ödeme sorunu yüzünden oynamayı reddedecek bir oyuncu olduğumu düşünmesi beni üzdü ve şaşırttı. Ben bir profesyonelim ve bunu kimse inkar edemez. Yeni bir ülkede daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimi yaşama şansı veren kulübüme ve taraftarlara saygım olduğu için, en başta konuşmak istemedim, bu yüzden şimdi konuşuyorum. Sakatlandım ve bunun ve takım arkadaşlarıma yardım edemediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı aynı, şampiyon olmak. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanları dinlemeyin. Size güvendiğim gibi, siz de bana güvenin" ifadelerini kullandı.