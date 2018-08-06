1 Fatih Terim'den VAR değerlendirmesi Süper Kupa'yı Akhisarspor'a kaptıran Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, her pozisyon için VAR'a gidilmemesi gerektiğini savundu.

2 Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti Son günlerde Galatasaray Yönetimi'nden zam talebinde bulunan Bafetimbi Gomis, Süper Kupa maçında kaçırdığı son penaltıyla takımını kupadan etti.

3 Tartışmalı VAR kararı Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın VAR kararı tartışmalara neden oldu

4 Fabri gözyaşlarıyla veda etti Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Fabri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

5 Süper Kupa Akhisarspor'un Akhisarspor, 120 dakikası 1-1 sona eren mücadelede, Galatasaray'ı penaltı atışlarında 5-4 mağlup etti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

6 Fenerbahçe'de 3 sakatın 2'sinden iyi haber geldi Salı günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de yeni transfer Ayew antrenmana çıkmadı. Sakatlıkları geçen Soldado ve Mehmet Topal ise oynayabilecek durumda.

7 Cocu kadroyu 27 kişiye indirecek Kadrosunda 34 futbolcu bulunan Fenerbahçe'de teknik direktörü Phillip Cocu, 7 ismi gönderme kararı aldı. Bu isimlerden ikisinin Ozan ve Salih olması bekleniyor.

8 Beşiktaş kaleci transferi yapmayabilir Harun Tekin ve Ospina transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, en azından devre arasına kadar Tolga Zengin'le yola devam etme kararı aldı.

9 Eto'o Bursaspor yolunda Bursaspor, Konyaspor ile yollarını ayıran Samuel Eto'o'yu transfer ediyor. Yeşil-beyazlılar ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.