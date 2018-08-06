Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti

Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'la kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar penaltılara giden mücadeleyi Akhisarspor'a 5-4 kaybetti.
GOMİS VASATI AŞAMADI
Son günlerde zam haberleriyle gündemden düşmeyen Bafetimbi Gomis, Süper Kupa maçında vasatı aşamadı.
Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Fransız futbolcu, penaltı atışlarında sorun yaşıyordu.
SON PENALTIYI KAÇIRDI
6 penaltı atışından 3'ünü kaçıran Gomis, penaltı atışlarındaki kötü istatistiğini Süper Kupa'da da devam ettirdi.
Akhisarspor karşısında 120 dakika boyunca varlık gösteremeyen Gomis, penaltılara giden mücadelede son penaltı atışını kaçırarak Galatasaray'ı kupadan etti.