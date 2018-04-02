Gomis, Ronaldo'dan sonra en çok gol atan futbolcu

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Gomis, Trabzonspor'a attığı golle Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 26'ya çıkardı. Bu gollerin 12'si ise 2018 yılında geldi.

2018'DE 12 GOLLE RONALDO'YU TAKİP EDİYOR

Gomis, 2018 yılının başından beri ligde 12 kez fileleri havalandırdı. Fransız futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında 18 golü bulunan Ronaldo'dan sonra en çok gol atan futbolcu oldu.

18 golle zirvede yer alan Ronaldo'yu 12 golle Gomis, yine 12 gol atan Liverpool'dan Salah, Atletico Madrid'den Griezmann ve Barcelona'da Suarez izledi.