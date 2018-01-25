Gomis takımla çalıştı

Galatasaray, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını Türk Telekom Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin ardından Türk Telekom Stadı zemini de hibrit çime dönüştürüldü.

GOMİS HIRSLI GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncuların yeni zemine alışması için antrenman burada yapıldı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Gomis, takımla birlikte çalıştı.

Fransız golcü, hırsı ile dikkat çekti. Fernando, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Sakatlığı geçen Ahmet Çalık da takımla birlikte hazırlıklara başladı.

Antrenmanın bir sonraki bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı. Son bölümde ise savunma, orta saha ve hücum bölgelerine özel taktiksel varyasyonlar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi.